İran ile Anlaşmak, Obama için Önem Taşıyor

MHA'ya konuşan Los Angeles Times gazetesinin Tahran temsilcisi, Ramin Mostaghim, Obama'nın İran liderine yazdığı mektubun Amerika basınındaki yankısı hakkında "Bu mektup Amerika basınında büyük yanı uyandırdı. Obama'nın bu mektubu aslında büyük bir skandal ve risk nieliği taşıyor. Obama bu mektubu ile tüm bakanlık gücünü kullandı ve İran ile nkleer anlaşmaya vararak, kendi başkanlı dönemi için kazanç sağlamak peşinde olduğunu gösterdi . Obama'yı eleştirenler, bu mektubu ABD başkanının çaresizliğini gösterdiğini söyleseler de, Obama'yı destekleyen kitle, kendisinin bu mektup ile İran'a son sözünün söylediği ve anlaşmaya varılmaması durumunda, İran'a söz hakkı doğmaması istediğini savunuyorlar" dedi.

Mostaghim sözlerinin devamında ise bağlı olduğu, Los Angeles Times gazetesinin bu konudaki tutumu hakkında ise "Bizler Obama'nın çaresiz olduğunu gösterdik. Los Angeles Times daha çok Liberallere yakın durmasına rağmen, Obama devletinin İran ile anlaşmaya varmasını desteklemktedir" dedi ve Los Angeles Times'daki gazetecilerin genel anlaşmaya varılması konusundaki görüşleri hakkında ise sözlerine "Meslektaşlarım bu konuda çok karamsar bir bakış açısındalar ve müzakerelerin en iyi durumda, erteleceği görüşündeler. Bu tahminler, elde ettikleri gözlemler ile yürütülüyor. Gazetecilerimiz, şimdiye kadar anlaşmaya varılması gerektiği görüşündeler" dedi.

İran ve 5+1 grubu arasında daha açıklanmamaış bir anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmanın, belirlenen tarihte açıklanacaı iddiaları hakkında ise Mostaghim, "Böyle tahminler de olabilir. Ama Amerikalı yetkililer ile görüşen meslektaşlarım, böyle birşey olmadığı düşüncesindeler" dedi.

Mostaghim sözlerinin devamında ise müzaker karşısında karamsar olmanın yanısıra, İran ve Amerika arasında devam eden ikili görüşmeler hakkında "bu görüşmeleri sadece bir müzakereyi kurtarmak için verilen çabalar olarak algılamalıyız. Los Angeles Times gibi, Obama devletini eleştiren kitleler, Obama'nın çaresiz olduğunu, bu çaresizliğin de şimdiye kadar anlaşmaya varamadığı nedei ile yaşandığı görüşündeler. Obama başkanlığı döneminde belirli bir başarı kaydetme istiyor. Bence Obama anlaşmaya imza atmak istiyor, ama onu eleştiren kitlelere yanıt veremiyor.bu neden ile de Obama'nın isteği ve gücü arasında farklar görülüyor" dedi.