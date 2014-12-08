İsrail'in İran Nükleer Müzakelerini Etkilediği İddiası!

MHA'nın Al-Arabiya'dan aktardığı habere göre , her yıl düzenlenen Saban Oturumu'nda konuşan İsrail Başbakanı, Benyamin Netanyahu, İran nükleer müzakereleri hakkındaki iddialarını tekrarlayarak, "İsrail müzakereler boyunca, İran ile kötü bir anlaşmaya varılmasını engellemek için en önemli rolü üstlendi" dedi.

Netanyahu sözlerinin devamında ise "Gerçekleşen son müzakerelerdeki bazı anlaşmalar, İran'ın bir nükleer güce dönüşmesini sağlayabilirdi" dedi. Netanyahu ayrıca İsrail ve Filistin yönetimleri arasındaki barış müzakerelerine de dikkat çekerek, "Filistinlilerin bu müzakerelerin son bulmasını istemeleri neden ile bu müzakerelere son verdik" dedi.