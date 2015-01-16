İran ve ABD arasındaki görüşmeler Pazar gününe kadar devam edecek

Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Dışişleri Bakan yardımcısı ve Nükleer Müzakere heyeti üst düzey üyesi Abbas Irakçi, Amerikalı heyet ile gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, İran ve ABD arasındaki Nükleer Görüşmelerin 18 Ocak Pazar gününe kadar devam edeceği haberini verdi.

Irakçı bir gazetecinin Iran ve ABD heyetleri arasındaki ikili görüşmelerin Cuma günü de devam edip etmeyeceği ile ilgili sorduğu soru üzerine, “Evet ikili görüşmeler bugün de devam edecek, ayrıca İran ve Amerika müzakere heyeti arasında Nükleer Program ile ilgili yürütülen ikili müzakereler 18 Ocak Pazar günü ve 5+1 Grubu’na üye olan diğer ülke heyetlerinin de bize katılmasına kadar devam edecektir” diye yanıtladı.

İran Nükleer Müzakere heyeti üst düzey üyesi Abbas Irakçi, Nükleer Program ile ilgili tüm konuları kapsayan ve ayrıca tüm tarafların isteklerini ve beklentilerini karşılayan tam bir anlaşmaya varmanın son derce zor ve karmaşık olduğunu belirterek, “Ama bunun için hiç bir zaman umudumuzu kaybetmedik ve Nükleer Müzakereleri ön görülen süre zarfında kesin bir sonuca ulaştırmak için umutluyuz” dedi.

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MHA