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17 Ocak 2015 - 10:19

Zarif:

“Kerry’nin önerisi üzerine Paris’te yeniden görüştük”

“Kerry’nin önerisi üzerine Paris’te yeniden görüştük”

Tahran, 17 Ocak 2015 – İran Dışişleri Bakanı, Amerikalı mevkidaşı ile, John Kerry’nin önerisi üzerine Paris’te yeniden bir araya geldiklerini belirtti.

Mehr Haber Ajansı muhabirinin haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile John Kerry’nin isteği üzerine, Paris’te yeniden bir görüşme düzenlediklerini söyledi.

Zarif, John Kerry ile son üç gün içerisinden Paris’te yeniden gerçekleştirdikleri görüşmede, tam bir Nükleer Anlaşma’nın sağlanması yolunda varolan sorun ve görüş ayrılıkları üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Muhammed Cevad Zarif, “müzakerelerde bir ilerleme sağlanana kadar yardımcılarımızn görüşmeye devam etmesi üzerine anlaştık, Paris’teki temaslarımın ardından ise Cenevre’ye döneceğim ve oradan 5+1 Grubu’na üye ülkelerin dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirmek istiyorum açıklamalarında bulundu.

İran ve 5+1 Grubu arasındaki Nükleer Müzakereler 14 Ocak Çarşamba gününden İsviçre’nin Cenevre kentinde başlamış ve 18 Ocak Pazar gününe kadar da devam etmesi beklenmektedir.

O/SH

MHA

News Code 1848328

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