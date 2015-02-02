Obama: "İran’a yönelik yeni yaptırımları veto ederim"

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Obama, CNN tv kanalına verdiği demeçte, Kongre'den İran'a yönelik yeni yaptırımları durdurmasını isteyerek, İsrail istihbarat sevrislerinin değerlendirmeleri dahil bütün değerlendirmelere göre, İran'ın Cenevre anlaşmasına bağlı kaldığını ifade etti.

Müslümanların yüzde 99.9'unun terörist gruplara karşı olduğunu söyleyen Obama, kendilerini bu kişilerin müttefiki olarak görmeleri gerektiğini ifade etti.

Obama, İsrail rejimi Başbakanı Netanyahu'nun Washington ziyareti hakkında ise Netanyahu, ABD'ye gelirse, asla kendisiyle görüşmeyeceğini zira, seçimlere iki hafta kala, herhangi bir ülke lideriyle görüşmenin siyasetlerinde yeri olmadığını belirtti.

Obama, sözlerinin devamında, bu tur müzakerelerin sonuçlandırılması ve İran'ı uluslararası toplumun talebine evet demesi için sıkıştırmaları gerektiğini ifade etti.

MM

MHA