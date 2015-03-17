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17 Mart 2015 - 09:18

İran Dışişleri Bakanı, Avrupalı mevkidaşları ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı, Avrupalı mevkidaşları ile görüştü

Tahran, 17 Mart 2015 – İran Dışişleri Bakanı, dün akşam Brüksel'de AB Dış Politikalar Temsilcisi ve Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanı ile bir araya geldi.

MHA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Brüksel'de AB Dış Politikalar Temsilcisi Federica Mogherini ve Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Dışişleri bakanı yardımcılarının da katılımları ile gerçekleşen bu görüşmeden önce Zarif, AB Dış Politikalar Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ile ikili görüşmelerde bulundu.

Hammond'un bu görüşmede İran ve AB arasındaki görüş paylaşımlarının artması gerektiğini vurguladığı açıklandı.  Bu görüşmede ayrıca İran ve İngiltere arasındaki ikili görüşmelerin de ele elındığı biliniyor.

 

موگرینی ظریف

News Code 1851876

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