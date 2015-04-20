Tekfiri örgütler, İslami ülkeler ve tüm dünya için tehdit yaratıyor

MHA'nın haberine göre, Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehghan, bu yolculuğunda ikili ilişkiler ve ayrıca bölgesel ve uluslararası sorunlar ile ilgili Azerbaycan'ın üst düzey yetkilileri ile görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Tuğgeneral Dehghan açıklamasının devamında ise "İslam dünyasının günümüzdeki önemli konusu, hem İslami ülkeler ve hem tüm dünyanın güvenliği için tehdit yaratan aşırıcılık ve tekfiri örgütlerin gelişmesidir" dedi. Dehghan ayrıca bu yolculuğunda iki ülke arasında savunma işbirlikleri alanında yol belirlenmesi ve uygulama koşullarının sağlanmasını umut etti.

A.Gh