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20 Nisan 2015 - 11:51

Tuğgeneral Dehghan:

Tekfiri örgütler, İslami ülkeler ve tüm dünya için tehdit yaratıyor

Tekfiri örgütler, İslami ülkeler ve tüm dünya için tehdit yaratıyor

Tahran, 20 Nisan 2015 – Bu sabah Bakü'ye giden İran Savunma Bakanı, aşrıcılık ve tekfiri örgütlerin hem İslami ülkeleri ve hem tüm dünyanın güvenliği için tehdit yarattığını vurguladı.

 

سردار دهقان

 

 

 

MHA'nın haberine göre, Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehghan, bu yolculuğunda ikili ilişkiler ve ayrıca bölgesel ve uluslararası sorunlar ile ilgili Azerbaycan'ın üst düzey yetkilileri ile görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Tuğgeneral Dehghan açıklamasının devamında ise "İslam dünyasının günümüzdeki önemli konusu, hem İslami ülkeler ve hem tüm dünyanın güvenliği için tehdit yaratan aşırıcılık ve tekfiri örgütlerin gelişmesidir" dedi. Dehghan ayrıca bu yolculuğunda iki ülke arasında savunma işbirlikleri alanında yol belirlenmesi ve uygulama koşullarının sağlanmasını umut etti.

 

A.Gh

News Code 1853774

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