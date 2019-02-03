"INSTEX" Avrupa'nın anlaşmayı korumaya azimli olduğunu gösteriyor

İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Motahari bugün sabah saatlerinde yapılan açık oturumun başında, “Günümüzde hepimiz birleşerek İslam Devrimi Liderinin izinden gitip amansız uğraşlarımızla ABD ile İsrail’e diz çöktürmeliyiz.” ifadelerinde bulundu. Filistin’in serbest kalması da Müslüman ülkelerin birlikteliği sonucu gerçekleşecek ve bu yüzden de İslam dünyasında ve özellikle de Şia ve Sünni arasında kopukluk oluşmamalı.

Motahari Avrupa’nın İran için tasarladığı yeni mali mekanizmaya (INSTEX) işaret ederek, şöyle dedi: Bu konu Avrupa’nın nükleer anlaşmayı korumak istediğini açığa çıkarmış oldu, ancak uygulamaya girdikten sonra söz konusu mekanizmaya yönelik doğru bir tahminde bulunabiliriz.

Meclis Başkanı Yardımcısı ilaveten, “Bir Avrupa ülkesi dışişleri bakanı sözü geçen mekanizmanın pratiğe girmesini İran’da çok tartışılan FATF’in onaylanmasına bağlı olduğunu söylemiştir, fakat bu girişim bir nevi içişlerimize karışma anlamına geliyor ve Dışişleri Bakanlığı bu konuda keskin bir tavır almalı.” diye konuştu.