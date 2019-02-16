Wilders: Türklerin oy vermesi yasaklansın

Yeni Şafak'ta yer alan habare göre, Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders, çift uyruklu kişilerin oy kullanmasını veya siyaset yapmasını imkansız kılan bir yasa önerisi verdi.

Wilders, yasanın amacını "Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin meclis, yerel parlamentolar ve belediye meclislerinden atılması" olarak açıkladı.

Sol partiler, Wilders'in önerisini, "saçma ve Hollanda toplumu için tehdit" olarak değerlendirdi.

Wilders, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde aşırı sağcı PVV ile Denk üyeleri arasında bir süredir yaşanan ateşli tartışmaların ardından harekete geçti.

PVV lideri Wilders, "Burada bulunma gerekçeleri Hollanda vatandaşı olmaları. Ama herkes biliyor ki, esas olarak Türklerin çıkarları için çalışıyorlar. Erdoğan rejiminin en büyük destekçileri" dedi.

Aşırı sağcı lider, Denk Partisi'nden, düşmanın gizli destekçileri olarak kullanılan "Beşinci Kol" diye söz ederek, "Denk'i meclisten, yerel parlamento ve belediye meclislerinden uzak tutabilirsek harika olur" görüşünü dile getirdi.