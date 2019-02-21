İran’da Ahmet Kutsi Tecer rüzgarı

Tahran Yunus Emre Enstitüsü’nde devam eden “Kitap Okuma Günleri” etkinliğinin bugün dokuzuncusu düzenlendi.

Her Perşembe Saat 14:00'te gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bu hafta, Ahmet Kutsi Tecer'in "Dil" adlı denemesi okunarak tartışıldı.

"Kitap Okuma Günleri" etkinliğinde, öğrenciler adı geçen esere ilişkin kendi görüşleri ve düşüncelerini birbirleriyle paylaştılar.

İranlı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan etkinlikte katılımcılar her hafta okudukları kitaplar hakkında Türkçe olarak fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Ahmet Kutsi Tecer hakkında kısaca bilgi

4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğan Ahmet Kutsi Tecer, 1929'da İstanbul Darülfünunu Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğinde bulunduktan sonra 1942-1946 döneminde milletvekili seçildi. 1949-1951 arasında öğrenci müfettişi olarak Fransa'da bulundu. 1950'de Unesco Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Türkiye'ye döndükten sonra, emekli olduğu 1966 yılına değin İstanbul'da öğretmenliğini sürdürdü. Tecer, 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayata veda etti.

Tecer, edebiyata şiirle başladı. Şiirleri 1921'den sonra Dergâh ve Milli Mecmua gibi dergilerde çıktı. Daha sonra Varlık, Oluş, Yücel ve Ankara Halkevi'nin çıkardığı, kısa bir süre de kendisinin yönettiği Ülkü gibi dergilerde bu uğraşını sürdürdü. 1932'de "Şiirler" adlı kitabında topladığı şiirlerinden sonra yazdıkları yalnızca dergilerde kaldı. Şiirlerinde hece ölçüsünü benimseyen Tecer, kimi zaman lirik bir biçimde ve canlı bir dille kişisel duygularını aktarmış, kimi zaman da ulusal duyguları öne çıkaran temalara yönelmiştir.

Tecer, daha sonra başladığı oyun yazarlığında da ulusal değerlere önem vermiştir. İlk ve en önemli oyunu Köşebaşı'nda bilinçsizce Batı'ya özenenleri eleştirir. 1961'de sahnelenen son oyunu Satılık Ev yayımlanmamıştır. Çoğunluğu dergilerde olmak üzere Halk edebiyatı ve folklor konularında çeşitli incelemeleri de vardır.