Dünya Çapında Türkçe Öğretim Portali’ne Yoğun İlgi

Yunus Emre Enstitüsü, hâlihazırda 56 kültür merkezi ile 100 dolayında irtibat noktasında Türkçe öğretmektedir.

Enstitü merkezlerinde açılan Türkçe kursları tüm dünyada Türkçeye olan yoğun ilgiyi karşılamaktan çok uzaktır.

Bundan hareketle isteyen herkesin ücretsiz bir şekilde zaman, mekan ve öğretici sınırı olmadan kendi kendine Türkçe öğrenebilmesi amacıyla Türkçe Öğretim Portali tasarlanmıştır.

Sistemdeki etkinlikler okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 4 temel dil öğretim becerisini esas alarak hazırlanmıştır.

Portalde, Avrupa Ortak Dil Portfolyosuna uygun olarak A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyeleri yer almaktadır. C2 seviyesi yoğun şekilde yüz yüze eğitim gerektirdiği için Türkçe Öğretim Portali’nde yer almamıştır.

Şubat 2017’de kullanıma açılan Türkçe Öğretim Portali’ni şu an dünyanın 195 farklı ülkesinden 223.000 kişi kullanmaktadır.

Öğrenciler sistemden birbirini arkadaş olarak ekleyebilmekte, başarı durumlarına göre puan kazanabilmekte, etkinliklere yorum yapabilmekte ve yapılan yorumları cevaplayabilmektedir.

Sistemdeki mevcut tüm özellikler herkes için tamamen ücretsizdir.

Ayrıca canlı dersler, video dersler, deyimler modülü gibi birçok özellikle de sistemin geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.

Kısa zaman içinde sistemin Android ve IOS için de mobil uygulamalarının tamamlanması öngörülmektedir.

Türkçe Öğretim Portali’ne turkce.yee.org.tr ya da learnturkish.com adresinden ulaşabilirsiniz.





