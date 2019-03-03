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3 Mart 2019 - 18:03

Arnavutköy'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 ağır yaralı

Arnavutköy'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 ağır yaralı

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin bazılarının çevredeki araçlara ve iş yerlerine isabet ettiği görüldü.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1877064

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