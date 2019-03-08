İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

AA’nın haberine göre, Ramallah'a bağlı Beyt Sira beldesi yakınında toplanan Filistinliler, İsrail güçleri tarafından pazartesi günü "araçlı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilen ve cenazelerine el konulan 2 Filistinli gencin naaşlarının ailelerine teslim edilmesi için gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 4 Mart'ta Ramallah yakınındaki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinlinin şehit edilmesine ve İsrail zulmüne tepki gösterdi.

İsrail güçleri, göstericilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistinli sağlık ekiplerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçlerinin plastik mermiyle vurduğu 5 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, pazartesi günü Ramallah yakınlarındaki Kefr Nima köyü girişindeki İsrail askerlerine "araçlı saldırı" girişiminde bulundukları iddiasıyla 20 yaşındaki Emir Derrac ile 29 yaşındaki Yusuf Enkavi'yi şehit etmiş, Filistinli şehitlerin cenazelerine de el koymuştu.