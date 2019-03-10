Şeyh İsa Kasım, mücadelelerinden dolayı takdir edildi

Parstoday’ın bildirdiğine göre, sözkonusu merasimde Kum dini ilimler merkezi müderrisler camiası başkanı Ayetullah Muhammed Yezdi, Şeyh İsa Kasım'ın İran ziyaretini Bahreyn İnkılabının zaferinin başlangıcı olduğunu kaydederek, hicretlerin birçoğunun inkılap zaferlerinin başlangıcı olduğunu ve Bahreyn halkının nihai zaferi için sadece bir adım kaldığını söyledi.

İran İslam İnkılabı’nın zafere ulaşması yolunda İran İslam cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin değerli çabalarına değinen Ayetullah Yezdi, İmam Humeyni'nin de sürgün edildiğini, ancak İmam'ın İslam İnkılabını zafere ulaştırdığını belirtti.

Ayetullah Yezdi, açıklamasının devamında İran'ın halihazırda Ayetullah Hamanei'nin hekimane liderliği sayesinde dünya çapında İslami hareketlerin bayraktarı olduğunu vurguladı.

Söz konusu merasimde bir açıklama yapan Bahreyn'li din alimi Şeyh İsa Kasım, din alimleri ve talebelerin İran İslam Cumhuriyeti kurucusu ve onun halefinin yolunu izlemesi gerektiğini söyledi.