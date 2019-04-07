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7 Nisan 2019 - 19:57

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı

Tahran, 7 Nisan 2019 - Siyonist Rejim hapishanelerindeki bir grup Filistinli tutuklu, hapishane şartları ve sinyal kesici cihazların yerleştirilmesini protesto için açlık grevine başladı.

Siyonist Rejim'in Maariv gazetesinin haberine göre, bir grup Filistinli tutuklu, hapishane şartları ve cep telefonları sinyalini kesici jammer cihazlarının kaldıkları yerlere yerleştirilmesini protesto için açlık grevine başladı.

Haaretz gazetesinin dünkü haberine göre, İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli tutuklu temsilcileriyle bugün açlık grevi yapmamaları konusunda anlaşma yapmaya çalıştığını aktarmıştı.

Haberde, pazar günü açlık grevi yapmamaları ve protesto düzenlememeleri karşılığında "jammerlerin kaldırılması" talebinin kabul edileceği ancak bunun İsrail Savunma Bakanlığınca henüz kabul edilmediği belirtilmişti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, sinyal kesici jammer cihazlarının, sağlık durumlarında ciddi olumsuz etkilere yol açtığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

News Code 1877781

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