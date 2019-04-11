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11 Nisan 2019 - 17:03

Rus Dışişleri'nden Assange'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Rus Dışişleri'nden Assange'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmış olmasını, demokrasiye indirilen bir darbe olarak gördüklerini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Zaharova, Assange'ın yedi yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliği'nde İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmasına ilişkin olarak Facebook'tan yaptığı açıklamada, "İngiliz polisi, Assange'ın Londra'nın merkezinde gözaltına alındığını açıkladı. 'Demokrasinin' eli özgürlüğün bozağına yapıştı, onu sıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise düzenlediği günlük basın toplantısında, Assange'a tüm haklarının gözetileceğini umduklarını vurguladı.

Gözaltına alınması, Ekvador'un Assange'a verdiği siyasi sığınma hakkını iptal etmesini izledi. Assange bu sığınma hakkı sayesinde 2012'den beri Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde yaşıyordu.

News Code 1877878

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