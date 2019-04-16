İsrail hapishanelerinde 22 Filistinli gazeteci bulunuyor

Filistin Gazetecilere Destek Komitesinin, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde 3'ü kadın 22 gazeteci bulunduğu belirtildi.

Söz konusu gazetecilerden sadece 7'si hakkında mahkeme kararı bulunduğu, 4'ünün "idari tutuklu" olduğu, 11'inin ise gözaltında olduğu ve haklarında verilecek mahkeme kararını beklediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail, gazetecileri düşüncelerini ifade ettikleri için tutukluyor. İsrail söz konusu gazetecileri basın özgürlüğüyle ilgili uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde askeri mahkemelerde yargılıyor."

Gazetecilerin idari tutukluk, müebbet hapis, psikolojik tacizler, yargılanmadan hapishanelerde tutulmak, ev hapsi, tıbbi ihmal ve gözaltı sırasında işkence gibi çeşitli ihlallere maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in sadece bu yıl 6 gazeteci hakkında idari tutukluluk kararı verdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca AA foto muhabiri Mustafa Kharouf başta olmak üzere gazetecilerin gözaltına alınarak yaşadıkları yerlerden uzaklaştırılmaya çalışılmasına tepki gösterildi.

İsrail mahkemesi, "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gözaltına aldığı Filistinli foto muhabiri Kharouf'un gözaltı süresini 5 Mayıs 2019'a kadar uzatmıştı.

İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto Kharouf'u büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İşgalci İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyor.