Tümgeneral Caferi’den İran halkı ve yetkililerine teşekkür

Parstoday'da yer alan habere göre, Amerika yönetiminin Devrim Muhafızları'nı terör örgütleri listesine almasından sonra İran genelinde tüm kurumlar, halk kesimleri, siyasi ve dini şahsiyetlerin Devrim Muhafızları'na desteklerini açıklamasının ardından Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, askeri ve sivil tüm yetkililere ve şahsiyetlere gönderdiği mektupta, Amerikalıların ahmaklığına karşı ِDevrim Muhafızları'na verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Komutan Caferi, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin tedbirleri sayesinde ülkenin milli güvenliğini ve iktidarını savunmaya, düşmanlara ve özellikle Amerika adındaki şer ve terörist yetiştiren devletine gerekli karşılığı vermeye devam edeceklerini vurguladı.