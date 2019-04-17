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17 Nisan 2019 - 18:59

Hollanda polisi başörtülü bir kadını tekmeleyip yumrukladı

Hollanda polisi başörtülü bir kadını tekmeleyip yumrukladı

Hollanda'nın Utrecht kentinde çıkan bir arbede sırasında polis, başörtülü bir kadını önce tekmeledi, sonra yüzüne yumruk attı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir grup polisin bir şüpheliyi gözaltına aldığı sırada, çevreden vatandaşların olaya müdahalesi ile arbede yaşandı.

Arbede sırasında bir polis memurunun, kendisini ikaz eden başörtülü bir kadını önce teklemesi, ardından yüzüne yumruk atması büyük tepki çekti.

Yaşanan arbedeye dair yayınlanan amatör kamera görüntülerinde polislerin bir adamı gözaltına almaya çalıştığı sırada, bir başka kişinin polislere saldırdığı görülüyor.

Yine görüntülerde arbede sırasında iki kadının da sürece müdahil olduğu; bu sırada bir polisin, bir kadını yere düşürdüğü, başörtülü bir başka kadına da önce tekme, ardından yumruk attığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polisler büyük tepki çekti.

Polis yetkilileri olayın aydınlatılmaya çalışıldığını; sosyal medyadaki videoların inceleneceğini; polislerin olaya yaklaşımının da ayrıca araştırılacağını duyurdu.

Polis, görüntülerdeki kadınlara da ulaşılmaya çalışıldığını; olayın detayları için onların da bilgisine başvuracaklarını duyurdu.

Kaynak: DHA

News Code 1878037

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