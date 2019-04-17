https://tr.mehrnews.com/news/1878043/ 17 Nisan 2019 - 19:56 News Code 1878043 Fotoğraf Fotoğraf 17 Nisan 2019 - 19:56 İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İran Ordusu’nun üst düzey komutanları bugün İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştüler. İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti News Code 1878043 Ekler Ayetullah Hamanei İran Ordusu İran İslam Devrimi Lideri İlgili haberler İran'da "Ordu Günü" töreni başladı
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