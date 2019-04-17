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17 Nisan 2019 - 19:56

İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti

İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti

İran Ordusu’nun üst düzey komutanları bugün İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştüler.

   

News Code 1878043

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