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21 Nisan 2019 - 10:21

Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama

Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama

Başkent Kolombo'daki oteller ve kiliselerde gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre en az 138 kişi öldü 400 kişi yaralandı.

Sri Lanka polisinden yapılan açıklamada başkent Kolombo’da 3 otel ve 3 kilisede, Negombo şehrinde ise 1 kilisede patlama yaşandı.

TRT'ye göre, Sri Lanka medyası patlamalarda en az 138 kişinin öldüğünü 400 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan BBC'nin haberine göre patlamalar Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde meydana geldi.

Patlamaların sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

News Code 1878103
Muhammed BURHAN

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