Eski Tahran Belediye Başkanı suçunu itiraf etti: Eşimi öldürdüm

Eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi’nin Mitra Ostad, bugün sabah saatlerinde Tahran’ın Saadetabad semtindeki evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
Okuldan eve dönen 13 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulunduğu iddia edilen Mitra Ostad’ın kalbine isabet eden kurşunla öldürüldüğü bildirildi.
Polis cinayete ilişkin soruşturma başlattı.
Eşini kendisi öldürdü
İran medyasında yer alan haberlerde, kendi eşini öldüren eski Tahran belediye başkanının suçunu itiraf ettiği belirtiliyor.
Mitra Ostad’ın eşi Muhammed Ali Necefi, 28 Ağustos 2017’de Tahran Belediye Başkanı olarak göreve başlamış, 14 Mart 2018'de de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti.
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