Ruhani: ABD İran karşıtı zalimce eylemlerini bırakmalı

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’li yetkililere seslenen Ruhani, “ABD'li yetkililer çelişkeli ifadeler öne sürüyorlar. Bizim için kriter onların sözleri değil atacakları pratik adımlardır. ABD’liler İran halkına zulüm yapmayı ve uyguladığı yaptırımları bırakıp verdiği taahhütlerini yerine getirerek terkettiği masaya geri dönerse ve zalimce eylemleri bir kenara bırakırsa İran halkı size bir yol açacaktır." dedi.

Ruhani, İran halkının uyanık ve bilinçli bir millet olduğunu anlatarak, ABD'nin atacağı pratik adımların İran için kriter olduğuna dikkati çekti.

Dünya Kudüs Günü’nün yaklaştığını dile getiren Ruhani, Filistin halkının Siyonistlerin saldırganlığına karşı direnişinden bahsetti.

İran'ın her zaman dünyadaki masum insanlar özellikle Filistin halkının yanında olduğunu kaydeden Ruhani, “Bir zamanlar Siyonistlerin saldırganlığına taşla karşılık veren Filistinliler bugün roket kullanıyorlar.” diye konuştu.