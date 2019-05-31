İran genelinde "Dünya Kudüs Günü" gösterileri başladı

Tahran başta olmak üzere ülkenin 950 noktasında "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlendi.

Bu gösteriler yerel saatle 10:30’da "Dünya Kudüs Günü; Yüzyılın Anlaşmasının başarısızlığı ve Filistin davasının istikrara kavuşması" temasıyla Tahran'ın yanı sıra ülke genelinde resmi olarak başladı.

Tahran ile birlikte ülkenin dört bir yanında düzenlenen Dünya Kudüs Günü gösterilerine katılan milyonlarca İran halkı, Siyonist Rejim ve destekçilerinin Filistin’de yaptığı cinayetlerini şiddetle kınadı.

Tahran'da yapılan merasimde yerli imkanlarla üretilen “Zülfikar” adlı füzenin maketi görücüye çıkarıldı.

“Kudüs’e doğru”, “Kudüs Filistinliler içindir” ve “Yakında Kudüs'te cemmatle namaz kılacağız” pankartlarını taşıyan katılımcılar, ABD ve Siyonist Rejim’in düşmanca politikalarına tepki gösterdiler.

Tahran’daki etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 40 yıla dayanan Dünya Kudüs Günü gösterilerinin mesajının "Yüzyılın Anlaşması"nı yüzyılın yenilgisi haline getirme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin, “Hiç Kuşkusuz, bu anlaşma da yüzyılın en büyük hezimeti olacak ve hiçbir sonuç çıkmayacak.” dedi.

Son günlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ile Kudüs ve İntifada Kurumu Başkanı General Ramazan Şerif, “Dünya Kudüs Günü” dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Siyonistlerin Filistin halkının direnişinden dolayı geri çekildiğini ve kendi etraflarında bir duvar inşa ettiğini belirterek, Siyonistlerin saldırganlığına taşla karşılık veren Filistinliler bugün roket kullanıyorlar. Yeni nesil Filistinliler öncekilerden daha kararlılar." ifadesini kullanmıştı.