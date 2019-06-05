Gençler Filistin'in özgürleştiği günü görecekler

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde bazı devlet yetkilileri ve İslam ülkeleri büyükelçilerini kabul etti.

Bu görüşmede İslam Devrimi Lideri Ramazan bayramının Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını belirterek, “İslam dünyasındaki mevcut sorunların çözüm yolu Kur’an-ı Kerim’in ‘kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler’ emrini esas almaktadır. Bunun gerçekleşmesi için düşünürler ve İslam alimlerinin üzerine düşen görevler vardır” dedi.

Ayetullah Hamanei, düşmanların Müslümanlar arasında savaşlar çıkarmak için planlar kurduğuna dikkati çekerek, “İslam ülkeleri birbirleriyle çatışmaya gireceklerine işgalci düşmanın Filistin’deki cinayetlerine karşı çıkmalıdırlar” ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim’le anlaşmayı ve Müslümanlar arasında ihtilaflara yol açmayı düşünen İslam ülkelerine bulundukları yanlış yoldan “tevbe” edip geri dönmeyi tavsiye eden Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, “Neden bir İslam ülkesi olan Libya’da iki grup karşı karşıya gelerek birbirlerinin kanını akıtmalı? Neden İslam ülkesi olduğunu iddia eden bir devlet düşmanların taleplerine uyarak Yemen’e bomba yağdırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Devrim Lideri, İslam dünyasının birinci meselesinin Filistin olduğunu belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti, ilk baştan itibaren Filistin halkının savunulması gerektiği kanaatindedir ve istikbar dünyası karşısında bu direnişine devam edecektir” dedi.

Filistin halkının zafere ulaşacağını ifade eden Ayetullah Hamanei, konuşmasına şöyle devam etti: Yahudilerin denize dökülmesi gerektiğine inanan eski Arap liderlerin görüşlerinin tersine İran İslam Cumhuriyeti’nin görüşü şundan ibarettir: İşgalcilerin Filistin halkının oyuna teslim olmalarına kadar, Filistin milletinin askeri, siyasi ve kültürel alanda mücadelesinin sürdürülmesi gerekiyor.

İran’ın Filistin’de yaşayan Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler ve ayrıca dünydaki Filistinli mülteciler arasında bir halk oylamasının yapılmasını önerdiğini hatırlatan İslam Devrimi Lideri, “Filistin halkının mücadelesi o zamana kadar devam etmeli. Allah’ın lutfüyle bu insani ve barışçıl mücadelenin sonunda Filistin halkı zafere ulaşacak. Gençler Filistin ülkesinin Filistin halkı tarafından geri alınacağı günü görecekler” diye konuştu.