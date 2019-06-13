Trump mesaj paylaşımına layık değil. Ona mesajım yok.

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

Devrim Lideri bu görüşmede, "İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor ve ABD ile yapılan önceki nükleer müzakerelerin acı tecrübelerini tekrarlamak istemiyoruz. Çünkü özgürlüğü sever ve mantıklı hiçbir ulus baskı altındaki müzakereyi kabul etmez." dedi.

Görüşmenin başında Şinzo Abe, Devrim Liderine hitaben, "ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajını sizlere sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, Japon yetkiliye, "İyi nitetlilik ve ciddiyetinize dair hiç şüphemiz yok, ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hakkında söylediklerinizle ilgili olarak, Trump mesaj paylaşımına layık değil. Ona hiçbir mesajım yok." açıklamasını yaptı.

İran’da rejim değişikliği istemediklerini öne süren Trump'ın ifadelerine ilişkin Devrim Lideri, “Bunlar yalandır, çünkü eğer yapabilseydi, bir an evvel yapardı, ama yapamazlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Japonya Başbakanı Abe’nin ABD’nin nükleer meseleyi müzakere etme talebiyle ilgili sözlerine değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

“İran İslam Cumhuriyeti, P5 + 1 çerçevesinde ABD ve Avrupalılarla 5-6 yıllık bir zaman diliminde nükleer görüşmelerde bulundu ve bir sonuca da varıdı, fakat ABD nihaileşen nükleer anlaşmadan geri çekildi. Hangi bir akıllı kişi tüm anlaşmaları çiğneyen tarafla yeniden müzakere eder?”

Japonya Başbakanı’nın “ABD, İran'ın nükleer silah yapmasına izin vermeyeceği konusunda oldukça kararlı” şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Devrim Lideri, “Nükleer silah üretimine karşıyız ve fetvamda da nükleer silah yapımının haram olduğu konusu yer alıyor, ancak nükleer bir silah yapacak olursak, ABD hiçbir şey yapamaz. Aynı zamanda onların izin vermemesi herhangi bir mani yaratmaz. Amerika herhangi bir ülkenin nükleer silaha sahip olması veya olmaması konusunda söz edemez , çünkü bu ülkede birkaç bin nükleer savaş başlığı bulunuyor” ifadelerininde bulundu.

Devirm lideri, ABD’nin içtenlikle İran ile müzakere etmeye hazır olduğunu dile getiren Japonya Başbakanı’na hitap ederek, şunları konuştu:

"Buna asla inanmıyoruz, çünkü Trump gibi bir kişi dürüstlüğe dayanan görüşmelerin yapılmasını önermez. ABD yetkilileri arasında dürüstlük kıtlığı var. Trump Japon ziyaretinden hemen sonra İran'ın petrokimya endüstrisine yeni yaptırımları uyguladı. Bu mesaj samimiyetlerini mi yansıtıyor? Bu içtenlikle müzakere yapmak istediğini mi gösteriyor?"

ABD ile müzakere yaparak sorunların çözüleceğine inanmadıklarını belirten İslam Devrimi Lideri, hiçbir özgür ülkenin baskı altındaki müzakereleri kabul etmeyeceğini söyledi.