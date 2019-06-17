HAMAS heyeti İran İstihbarat Bakanı ile görüştü

Filistin Enformasyon Merkezi’nin haberine göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’nin başkanlığında üst düzey siyasi bir heyet, İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi ile Beyrut’ta görüştü.

Hamas heyeti, İran istihbarat bakanı ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve ABD'nin bölgeyle ilgili aldığı kararlardan doğan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Usame Hemdan ve Ahmed Abdulhadi'den oluşan HAMAS heyetinin Mahmud Alevi ile görüşmesinde ABD ve siyonist İsrail'in bölgeyle ilgili tehditleri ve özellikle Filistin meselesi ele alındı.

İki taraf görüşmede, Amerika'nın Yüzyılın Anlaşması projesinin gerçekte siyonist İsrail'in hedeflerinin başında geldiğini belirterek bununla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladılar.