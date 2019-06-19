İran bilim alanında İslam dünyasında en üstün sırada

İran'ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Tıp Üniversiteleri Geliştirme Merkezleri Başkanları ile Teknoloji Geliştirme Müdürlerinin Toplantısı'nda konuşan İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Sağlık Teknolojileri Geliştirme Ofisi Genel Müdürü Hüseyin Vatanpur, bilim üretimi alanında iyi bir yer kazanarak, Türkiye'den öne geçtiklerini söyledi.

İran teknoloji alanında 2017 yılında 75. Sıradayken geçen yıl 65. rütbeye yükseldi.

“Bu alandaki firma sayısı 1.000'den fazla şirkete ulaşmıştı” diyen Vatanpur, “Yapay zeka bu yıl ele alınacak en önemli konulardan biridir ve şu anda bu alanda 3-4 aktif bilim temelli şirket faaliyet göstermektedir” ifadesini kullandı.

Vatanpur ayrıca dijital sağlık faaliyetlerinin geliştirilmesinin gerekliliğine işare ederek, 2019 yılında önemli konulardan birinin dijital sağlık şirketlerinin faaliyetlerinin gelişimi olduğunu dile getirdi.