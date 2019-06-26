Devrim Lideri: İran güçlü bir şekilde amaçlarına ulaşacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi ve yetkilileri ile bir araya geldi.

Yargı Erkinin önemine değinen Devrim Lideri, "Şimdiki yargı kurumu İran İslam Cumhuriyeti'nde yeni bir yapıydı ve devrimden öncekine göre önemli özelliğe sahiptir.Fidan gibi olan yargı kurumu günden güne yeşermeli ve gün geçtikçe ilerleme kaydetmeli." dedi.

Devrim Lideri, Yargı Erkinde yürütülen yeni “Değişim Planı” konusunda, "Bu plan belirlenen zamanlama çerçevesinde ihmal edilmeksizin yürütülmeli. Bir süre sonra, yargıda değişimlerin yaşandığı belli olmalı." ifadesini kullandı.

Tarih boyunca savaş yaratma, kan dökme, ihtilaf oluşturma ve milletleri yağmalama konusunda aktif röl alan ve aynı zamanda dünyanın en kötü devleti olan ABD’nin İran’ın büyük, cesur ve şerefli halkını (terörle) suçlayıp hakarette bulunduğunu kaydeden Devrim Lideri, İran milletinin bu suçlamalar ve hakaretlere rağmen geri adım atmadan (inancından) vazgeçmeyeceğini söyledi.

Ayrıntılar gelecek...