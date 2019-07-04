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4 Temmuz 2019 - 12:33

İran:

Trump yaptırımları kaldırırsa müzakereyi gözden geçireceğiz

Trump yaptırımları kaldırırsa müzakereyi gözden geçireceğiz

İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmut Alevi, Tahran ile Washington arasındaki krizi değerlendirdi.

Mazenderan eyaletindeki Gaimşehr kentinde düzenlenen bir törende konuşan İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmut Alevi, Tahran ile Washington arasındaki krizi değerlendirdi.

ABD'nin savaş tehdidine ilişkin Alevi, "İran halkı Devrim Lideri'nin önderliğinde ABD'nin karşısında sessiz kalmayacak. Eğer ABD ateş yakarsa o ateşte kendileri yanacak." dedi.

Bakan Alevi ayrıca, “Eğer ABD Başkanı Trump yaptırımları kaldırırsa durumu gözden geçireceğiz. Devrim Lideri Ayetullah Hamanei izin verdiği takdirde ABD ile müzakere yapabiliriz.” ifadesini kullandı.

News Code 1879673
Muhammed BURHAN

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