İran yapımı 8 film Japonya'da gösterildi

Bu sene 6’ncısı Japonya’da düzenlenen İran ve Hiroşima Barış ve Dostluk Film Festivali, “Abu Garip”, “23 Kişi”, “Leyli Benimle”, “Utanma”, “İstabul Kavşağı” ve “Ağaçkakan” adlı 6 İran yapımı filmin katılımıyla gerçekleşti. Festival'de iki Japon filmi de sanatseverlerle buluştu.

7 gün boyunca Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen festivalin genel sekreterliğini her dönem olduğu gibi İranlı oyuncu Parviz Parastui üstlendi.

Her sene İran-Irak savaşında kimyasal saldırıya mağdur kalan gazilerin katılımıyla düzenlenen bu festivalin amacı İran'dan en iyi filmleri göstererek, 8 yıllık İran-Irak savaşının İran halkına ne denli acılara yol açtığını Hiroşima kentindeki sanatseverlere anlatmaktır.