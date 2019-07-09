Düşmana karşı herhangi bir savaşta yenilmeyeceğiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami Meşhed’de düzenlenen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri yetkilileri ve Komutanları konferansına katılarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerinin halkın güvenliğini koruma ve huzur sağlama yönündeki kabiliyetine değinerek, bu kuvvetlerin bütün boyutlarda ilerleme kaydettiğini ve İran için stratejik bir güç olduğunu söyledi.

Tümgenerel Selami ayrıca, "Zaman geçtikçe düşmanlarla çatışma alanımız genişliyor. Aynı zamanda askeri tehditler ekonomik ve politik tehditler haline gelmiş, düşmanlıklar durgunlaşarak derinleşmiştir." ifadesini kullanan Tümgeneral Selami, şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün düşman bütün alanlarda aktif rol oynamakta ve düşmanlara karşı çok taraflı bir savaş içindeyiz. İran düşmana karşı herhangi bir savaşta yenilmeyecektir."