İngiltere'nin İran tankerine el koyması Suriye ile alakası yok

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne'nin Tahran'a geldiğini, ancak Bonne'nin öğleden sonra kendisiyle görüşeceğini belirtti.

Zairf, İran'ın nükleer anlaşma ve müzakere ile ilgi tutumunun açık olduğunu belirterek, baskı altında müzakerenin asla mümkün olmayacağını söyledi.

ABD ile müzakere hakkında Bakan Zarif, "ABD’nin her şeyden önce İran halkına karşı başlattığı baskı ve ekonomik savaşı durdurması gerekiyor." dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndan İran'la ilgili özel toplantı yapmasını talep eden ABD’ye tepki gösteren Zarif, “Nükleer anlaşmayı ihlal edip onadan çıkan bir ülkenin bu konuda toplantı talebinde bulunması çok ilginçtir.” ifadesinde bulundu.

Zarif, sözlerine şöyle devam etti:

"İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerine el koyması da nükleer anlaşma ihlalidir. Zira İngiltere İran petrol yaptırımlarını uygulamak için ABD adına böyle bir eylemi yapmıştır. Onların bu eylemi Suriye ile ilgisi yok."

Dışişleri Bakanı ayrıca, Avrupa ülkelerinin uluslararası yaptırımların yeniden İran'a uygulanmasını öngören “Tetik mekanizması”nın asla yürürlüğe gürmeyeceğini vurgulayarak, "Nükleer anlaşmanın ihlali konusunda birer mekanizma bulunuyor. Biz anlaşmanın 26. maddesi olarak belirlenen bu mekanizmayı kullandık." diye konuşt.