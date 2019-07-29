Umman Dışişleri Bakanı arabulucukuk için Tahran'a gelmedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in son günlerde Amerika ile Afrika kıtasına gerçekleştirdiği ziyaret hakkında Musevi, Zarif’in yaptığı ziyareti “gayet verimli” olarak değerlendirdi.

Musevi ayrıca, "Bazı üst düzey Çinli ve Hint yetkilileri yakında İran’a ziyarette bulunacak bununla ilgili bilgileri paylaşacağız.” dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi’nin Tahran ziyaretine ilişkin Musevi, Yusuf bin Alevi’nin arabuluculuk için Tahran'a geldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Musevi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu” olağanüstü toplantına dair şu açıklamalarda bulundu:

“Nükleer anlaşmanın korunması için kalan tüm tarafların diplomatik çalışmaları devam ediyor. Bu yöndeki görüşmeler iki taraflı veya ortak komisyon toplantısı şeklinde yürütülmektedir.

Toplantıda Avrupalı taraflar, nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerimizi azaltma konusundaki kararımıza itiraz ettiler. Biz de onların ihmalleri konusunda itirazımızı bildirdik.

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