Rusya: ABD'nin Zarif'e yaptırımını kınıyoruz

Sputnik'te yer alan habere göre, Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, “Biz elbette ABD idaresinin İran Dışişleri Bakanı’na yönelik yaptırım uygulama yönündeki adımı kınıyoruz. Bu, emsali olmayan bir baskı tedbiri. Günümüz uluslararası ilişkilerde yeri olmamalı” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, 31 Temmuz Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

Yaptırım kararı sonrası Twitter’dan bir mesaj paylaşan Cevad Zarif, "İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var" demişti.