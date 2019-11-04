  1. Siyaset
4 Kasım 2019 - 10:21

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı’na katılmak üzere Rusya’ya gitti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı’na katılmak üzere Rusya’ya gitti.

Irakçi’nin bu konferans sırasında nükler anlaşmanın son durumuyla ilgili açıklama yapacağı bekleniyor.

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı 7- 9 Kasım 2019 tarihleri arasında 40 ülke heyetinin katılımıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek.

IAEA, CTBTO, UNODA uluslararası örgütleri temsilcilerinin de katılacağı bu knferansta Rusya ile ABD arasındaki silah kontrolü, İran nükleer anlaşması, Ortadoğu’daki son gelişmeler ve Kore Yarımadası krizi gibi konular ele alınacak.

News Code 1882216

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler