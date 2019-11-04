İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı’na katılmak üzere Rusya’ya gitti.

Irakçi’nin bu konferans sırasında nükler anlaşmanın son durumuyla ilgili açıklama yapacağı bekleniyor.

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı 7- 9 Kasım 2019 tarihleri arasında 40 ülke heyetinin katılımıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek.

IAEA, CTBTO, UNODA uluslararası örgütleri temsilcilerinin de katılacağı bu knferansta Rusya ile ABD arasındaki silah kontrolü, İran nükleer anlaşması, Ortadoğu’daki son gelişmeler ve Kore Yarımadası krizi gibi konular ele alınacak.