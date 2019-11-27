İslam Devrimi Lideri Besiç üyeleri ile görüşüyor

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Besiç Haftası dolayısıyla gönüllü halktan oluşan Besiç üyeleri ile bir araya gelecek.
Ayrıntılar gelecek...
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde gönüllü halktan oluşan Besiç üyeleri ile bir araya gelecek.
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Besiç Haftası dolayısıyla gönüllü halktan oluşan Besiç üyeleri ile bir araya gelecek.
Ayrıntılar gelecek...
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