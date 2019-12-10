İran'dan Avrup Birliği'nin insan hakları iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Avrupa Birliği’nin İran’daki insan haklarına ilişkin yayınladığı yazılı açıklamasına tepki göstererek, bunun yanlış bilgilere dayandığını ifade etti.

Açıklamanın kasıtlı olarak yapıldığını ifade eden Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti, insan hakları konusunu bağımsız devletlere karşı politik bir araç olarak kullanımını reddetmektedir.” dedi.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşların hukuk ve haklarının riayet edilmesi gücünü halktan alan İran İslam Cumhuriyeti düzeni ile ulusal güvenliğimiz için birer önceliktir. İran son 40 yıl boyunca insan hakları konusundaki kararlılığını göstermiştir. Protestolar ve mitingler İslam Cumhuriyeti'nin yasasında tanınmış hak olarak yer alıyor. Fakat bu hakkı yağmacılık, vatandaşlar ve kamu mallarına saldırı için kötüye kullanmak kabul edilemez. Hatta Avrupa’da bile hoş karşılanmıyor. Bunun bariz örneği ise bugüne kadar polisin müdahalesi ile birçok kişinin yaralanması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan Paris’teki gösterilerdir."

Bunlara ilave olarak Abbas Musevi, İran’ın ülkedeki son olayların farklı boyutlarını incelemek için oldukça kararlı olduğunu dile getirerek, olaydaki mağdurlar için telafi çalışması yapılacağını ve kamu mallarına saldıranlarla silahlı haydutlara adli işlem yapılacağını söyledi.