ABD'nin bölgedeki askeri varlığına son vermeli

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kum halkının 9 Ocak 1978 senesinde Pehlevi rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmasının yıldönümünde bu kentin farklı kesimlerini temsil eden vatandaşlarla bir araya geldi.

İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, 9 Ocak 1978’de Kum halkının İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'ni (r.a) savunmak için Pehlevi rejiminin karşısında durduğunu belirtti..

Ayetullah Hamanei, konuşmasının diğer bölümünde Cuma günü ABD’nin Bağdat Havaalanı’nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşen İran Devrim Muhafızların’a bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’nin şahsiyetine atıfta bulunarak şu ifadelerde bulundu:

- Şehit Süleymani bütün amellerini mantıkla yapardı. Şehit Süleymani’nin bu cesareti ve kararlılığı sadece askeri alanda değil siyasette de geçerliydi.

- Korgeneral Süleymani ikiyüzlülük ve tezahürden uzak olarak bütün cesaretini sadece Allah’ın rızası için kullanırdı.

- Şehit Süleymani ülke içindeki herhangi bir akımı tutmazdı ve oldukça devrimci birisiydi.

- Korgeneral Süleymani, Batı Asya bölgesi, Filistin, Lübnan, Irak ve Suriye’deki Amerikan planlarını suya düşürdü.

- Düşmanlar İran milletinin büyüklüğü karşısında kendilerini aşağılanmış hissettiler. İran milleti bu mücahit komutanı terörist olarak tanıtmaya çalışan ABD’lileri susturdu.

- İran Devrim Muhafızları dün gece ABD’ye ağır tokat attı. Ancak Amerika’nın terör eylemine askeri yanıt yeterli değil, bu ülkenin bölgedeki varlığını sona erdirmek önemlidir.

- Bölgede savaşa, çekişmeye, fitneye ve yıkıma sebep olan ABD’liler şimdi de İran’a karşı aynı şeyi yapmak istiyorlar.

- ABD, Siyonist rejim ve emperyalizm bizim gençlerimizi ve halkımızın farklı iradesini zedelemeyi planlıyor. Bu yüzden düşmanın planını ve düşmanla nasıl başa çıkma yolunu bilmek önemlidir.

- ABD’nin İran’a karşı komploları sadece bununla yetmiyor, aynı zamanda politika, ekonomi ve güvenlik alanlarında da İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı eylemlerde bulunuyor.