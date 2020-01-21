Marib'deki saldırının sorumluğunu kabul etmiyoruz

Yemen Ensarullah Hareketi, Yemen’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye bağlı güçlerin Marib’deki askeri kampına yönelik yapılan saldırının sorumluluğunu üstlenmediğini bildirdi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşn Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Konseyi üyesi Muhammed al-Bahiti, "Marib'deki saldırının sorumluluğunu kabul etmiyoruz ve eğer biz yapmış olsaydık, kesinlikle herkese açıkça ilan ederdik" dedi.

Yemen'in doğusundaki Marib vilayetinde bulunan askeri kampa yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) yapılan saldırıda 116 militan ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.