Zarif: Trump dış politika kararlarını gerçeklere dayandırmalı

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa ABD ile müzakerelere dönülebileceği teklifini ''Hayır, teşekkürler!'' diyerek reddeden ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt verdi.

Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Trump'a dış politika görüşlerini ve kararlarını Fox News başlıkları veya Farsça çevirmenlere değil gerçeklere dayandırması tavsiye edilmeli” dedi.

Bakan Zarif, “Trump daha iyi bilgi edinmek için İngilizce olan röportajımı okuyabilir” ifadesini kullandı.

Trump, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yaptırımların kaldırılması durumunda ülkesinin müzakerelere açık olduğu yönündeki sözlerine Twitter hesabından yanıt vermişti.

Donald Trump, ''İran Dışişleri Bakanı, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa müzakere etmek istediğini söylüyor. Hayır, teşekkürler!'' paylaşımında bulunmuştu.