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28 Ocak 2020 - 16:10

İsrail polisi, Filistinli kadınları Mescid-i Aksa'da gözaltına aldı

İsrail polisi, Filistinli kadınları Mescid-i Aksa'da gözaltına aldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, aralarında Filistinli lider Şeyh Raid Salah'ın kız kardeşinin de bulunduğu 5 kadının İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Yazılı açıklamada, gözaltıların Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında yapıldığı belirtildi.

Kadınlar arasında 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın kız kardeşi Nahide Salah'ın da olduğu ifade edildi.

Gözaltı sırasında, bir grup fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Gözaltılara ilişkin İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1884160

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