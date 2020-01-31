"Koronavirüs" Mecid Mecidi imzasıyla geliyor!

İranlı yönetmen Mecidi, Çin halkının koronavirüs salgınıyla mücadelesini tüm dünyaya göstermek amacıyla yeni bir film yapacak.

Yönetmen Mecid Mecidi’nin Çin Radyosu Farsça Servisine yolladığı "Çin'le dayanışma" mesajında, "Hiç şüphesiz acı ve karanlık dolu günler geçecektir ve eminim ki, tarih boyunca çalışkan ve savaşçı olduğunu kanıtlayan Çin'in büyük insanları salgınla mücadeleden muzaffer çıkacaktır. Aynı zamanda gösterdiğiniz direniş ile umut ve hayatı Çin'e geri getireceksiniz" ifadeleri yer aldı.

İran halkının Çin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirten Yönetmen Mecidi, Çin halkının koronavirüs salgınıyla mücadelesini tüm dünyaya göstermek amacıyla yeni bir film yapacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 18 ülkeye yayılan corona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan ederken, Çin'de virüsten ölenlerin sayısı 213'e yükseldi. Tespit edilebilen vaka sayısı ise 9 bin 692 olarak açıklandı.