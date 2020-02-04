Korgeneral Süleymani, suikast günü üzerinde hangi mektubu taşıyordu?

İran’ın Irak Büyükelçisi İrec Mescidi, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Süleymani’nin suikasta uğradığı gün üzerinde bir mektup taşıdığını belirtti.

Mektubun içeriği hakkında bilgi veren Mescidi, “Şehit Süleymani’nin Bağdat’a gelme sebebi Irak’ın (İran ve Suudi Arabistan’la ilgili) insiyatifine yönelik Tahran’ın yaklaşımını belirten bir mektubun Iraklı yetkililere ulaştırılmasıydı” dedi.

Mescidi, “Tahran yönetimi, İran ve Suudi Arabistan arasındaki sorunlar ve bölgedeki mevcut meselelerin çözülmesini olumlu karşılıyor. Irak, bölgede yapıcı bir rol üstlenmiştir ve biz de gerginliklerin azaltılmasından yanayız” ifadelerini kullandı.

İrec Mescidi, “ABD güçlerinin Ayn’ül Esad üssünde hedef alınması misilleme amacıyla yapıldı. Çünkü Amerika, bölgedeki üslerini kullanarak, Korgeneral Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik Irak topraklarında terör saldırısı düzenlendi. Ayn’ül Esad’ın bir hedef olarak seçilmesi Irak egemenliğinin ihlali anlamına gelmiyor” değerlendirmesini yaptı.

Amerika’nın başka bir cinayet işlediğini takdirde İran’ın buna sert yanıt vereceğini belirten Mescidi, “Bölge ülkelerinin İran’ı değil, ABD’yi eleştirmeleri gerekir. Bölgede terörle mücadele ettiğini ve güven ve istikrarın sağlanması için çalıştığını iddia eden Amerika, Korgeneral Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’i düzenlediği terör saldırısında hedef aldı. Bu bir devlet terörüdür. Çünkü iki ülkenin resmi komutanları suikasta uğradı” diye konuştu.