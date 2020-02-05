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5 Şubat 2020 - 09:27

İslam Devrimi Lideri İran halkına hitap edecek

İslam Devrimi Lideri İran halkına hitap edecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde İran halkının çeşitli kesimlerinden oluşan kalabalık bir grupla bir araya gelecek.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi zaferinin 41. yıldönümü münasebetiyle İran halkının çeşitli kesimlerinden oluşan kalabalık bir grupla bir araya gelecek.

Ayrıntılar gelecek...

News Code 1884342

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