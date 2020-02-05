Zarif İran'ın Filistin'e tam desteğini yineledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde Zarif,Trump'ın insanlık dışı projesi "Yüzyılın Anlaşması"nı şiddetle kınayarak, Filistin halkı ve liderlerinin tek taraflı plana karşı tutumunu destekledi.

Zarif, Filistinli gruplar ve dünyadaki uluslar ile özgürlük sever halkların yüzyılın komplosu olan "Yüzyılın Anlaşması"na karşı durması gerektiğine vurgu yaptı.

İran'ın Filistin halkının işgalci Siyonist rejime karşı meşru mücadelesine verdiği desteği yineleyen Bakan Zarif, Amerikan-Siyonizm projesine karşı uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Heniyye de bu görüşmede, Siyonist Rejim'in işgaline karşı Filistin halkı, direniş grupları ve liderlerinin kararlılığına değinerek, İran'ı verdiği büyük destekten dolayı takdir etti.

Muhammed Cevad Zarif, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ve Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Trump'ın sözde Ortadoğu barış planını konuşmuştu.