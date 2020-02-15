Yemen'de Arap koalisyonuna ait savaş uçağı düşürüldü

Al Masirah kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Cevf vilayetine hava saldırısı düzenlediğini belirten Seri, Tornado uçağının hava savunma sistemleri tarafından fırlatılan karadan havaya bir roketle düşürüldüğünü kaydetti.

Seri, "Yemen hava sahası bir eğlence alanı değil. Düşmanın bu konuda bin kere düşünmesi lazım" diye konuştu.