İslam Devrimi Lideri, din meddahları ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) veladet yıldönümü dolayısyla İranlı din meddahlarıyla Ehl-i Beyt (a.s) zakirleri ile görüştü.
Ayrıntılar gelecek...
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) veladet yıldönümü dolayısyla İranlı din meddahlarıyla Ehl-i Beyt (a.s) zakirleri ile bir araya geldi.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) veladet yıldönümü dolayısyla İranlı din meddahlarıyla Ehl-i Beyt (a.s) zakirleri ile görüştü.
Ayrıntılar gelecek...
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