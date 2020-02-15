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15 Şubat 2020 - 09:59

İslam Devrimi Lideri, din meddahları ile görüştü

İslam Devrimi Lideri, din meddahları ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) veladet yıldönümü dolayısyla İranlı din meddahlarıyla Ehl-i Beyt (a.s) zakirleri ile bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) veladet yıldönümü dolayısyla İranlı din meddahlarıyla Ehl-i Beyt (a.s) zakirleri ile görüştü.

Ayrıntılar gelecek...

News Code 1884519

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