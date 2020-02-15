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15 Şubat 2020 - 11:36

ABD yanlış politikalar ile bölgeyi savaşın eşiğine getirmiştir

ABD yanlış politikalar ile bölgeyi savaşın eşiğine getirmiştir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yanlış bir politika yürüttüğünü belirterek, "Washington yanlış hesaplamalar nedeniyle bölgeyi savaşın eşiğine getirmiştir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, NBC NEWS'a verdiği mülakatta, Trump'ın İran ile ABD'yi savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

Ocak ayından (Korgeneral Süleymani’nin şehadeti) bu yana İran ile ABD arasındaki gerginliklerin arttığını belirten Zarif, Donald Trump'ın İran'a karşı yanlış bir politika yürüttüğünü bildirdi.

Zarif, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ocak ayında İran'a son derece uygunsuz bir mektup göndermişti. Ancak İran da buna iyi bir şekilde yanıt verdi" dedi.

Zarif ayrıca ABD’nin bölgede kriz yarattığını belirterek, "Trump'ın bu yoldan dönmesi gerekiyor" diye konuştu.

İran'ın Ayn el-Esad üssüne karşı düzenlediği füzeli operasyonuna diğinen Zarif, "ABD'ye İran'ı korkutamayacağını ve İran'a karşı herhangi bir eylemin kötü sonuçları olacağını göstermek istedik. Amacımız ABD'yı İranlıları öldürmeleri durumunda misilleme yapacağımız konusunda uyarmaktı" ifadelerinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Zarif, Irak Haşdi Şabi güçleriyle Lübnan Hizbullah Hareketi'nin İran tarafından desteklendiği iddiasını reddetti.

News Code 1884522

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