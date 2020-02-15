Son 100 senede İranlıların en çok kullandığı isim "Fatıma" oldu

Ebu Turabi bugün yaptığı açıklamada, son 100 senede İranlılar'ın kendi kız çocukları için 14 milyon 500'den fazla kez, Hz. Fatıma (s.a) ve lakaplarını isim olarak koyduklarına dikkat çekerek, şimdiye kadar 5 milyon 142 bin "Fatıma" ve yaklaşık 3 bin 602 bin "Zehra" isminin nüfus kurumunda kaydedildiğini vurguladı.

Ebu Turabi; Masume, Merziye, Sıddıka, Tahire, Betul, Raziye, Reyhane, Tayyibe, Mehdiye, Müheddise, Fehime, Saide, Saffiye, Azra, Mansura ve Habibi isimlerinin de İranlı kız çocukları için koyulan ve Hz. Fatıma-i Zehra'nın (s.a) diğer lakaplarından olan isimler olduğunu kaydetti.

Parstoday'ın haberine göre, İran'da bu gün Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) biricik kızı ve Hz. Ali'nin (a.s) eşi Hz. Fatıma-i Zehra'nın (s.a) kutlu doğum günü ve Anneler Günü, olarak kutlanmakta.